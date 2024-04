Sécurité : après les États-Unis, la Sûreté de l’État belge établira d’ici l’été prochain un officier de liaison au Maroc

La décision des services de renseignement civil belge (VSSE) d’affecter un officier de liaison à Rabat marque une expansion significative des opérations de renseignement belges, faisant du Maroc le deuxième pays, après les États-Unis, à accueillir leurs services sur son sol.

L’installation de cet officier de liaison fait suite à une récente visite à Rabat d’une délégation belge, dirigée par le Premier ministre Alexander De Croo. Bien que la collaboration entre les deux pays existe déjà, la présence directe d’un représentant sur le terrain facilitera grandement les échanges d’informations sensibles. L’officier de liaison de la Sûreté de l’État pourra ainsi recevoir des données cruciales des services de sécurité marocains concernant des affaires impliquant la Belgique.

Cette décision stratégique n’est pas le fruit du hasard. En effet, la communauté marocaine constitue la plus grande diaspora non européenne en Belgique, ce qui souligne l’importance cruciale de maintenir des relations étroites avec le Maroc. De plus, la question des migrants clandestins, en particulier ceux impliqués dans des activités criminelles telles que le trafic de drogue, reste une préoccupation majeure en Belgique, entraînant une surpopulation carcérale. Actuellement, près de 700 Marocains se trouvent dans les prisons belges pour séjour illégal.

Par le passé, les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas, notamment après les attentats terroristes de Bruxelles et les débats houleux autour du Pacte de Marrakech sur les migrations de l’ONU. Malgré ces tensions, depuis novembre dernier, les efforts diplomatiques, notamment du Premier ministre Alexander De Croo et du ministre de la Justice Paul Van Tigchelt, ont permis de relancer le dialogue.

En témoignent les progrès récents, plusieurs hauts responsables du gouvernement belge, dont De Croo, Van Tigchelt, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor, ainsi que la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, se sont rendus au Maroc dimanche dernier dans l’espoir de consolider ces avancées.