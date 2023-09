Séisme d’Al Haouz : la protection civile tunisienne déploie des équipes de secours un hôpital de campagne au Maroc

Un hôpital de campagne a été déployé par la Protection civile tunisienne au Maroc, rapporte l’hebdomadaire tunisois « Réalités », généralement bien informé. Le royaume a été touché par un violent séisme d’une magnitude 7 sur l’échelle de Richter durant la nuit du 8 au 9 septembre 2023, faisant plus près de 3 mille morts, des milliers de blessés et de disparus.

Cet hôpital s’inscrit dans le cadre des efforts tunisiens de soutien aux autorités marocaines dans leurs opérations de secours des victimes du séisme. Des équipes de secours tunisiennes ont également été envoyées au Maroc.

Elles sont constituées, d’après « Réalités » de 50 agents et cadres des unités spéciales, de 6 médecins de la Protection civile et de 4 agents de l’unité canine. Des appareils thermiques avancés et un drone ont été aussi utilisés dans le cadre des opérations de recherche.

Pourtant, les autorités marocaines n’ont toutefois annoncé accepter que l’aide du Qatar, des Emirats arabes unis, de l’Espagne et du Royaume-Uni.