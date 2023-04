Tourisme : selon Thomas Cook, les réservations vers de la destination Maroc ont été multipliées par quatre

Pour cette nouvelle saison touristique, la destination Maroc est la star montante pour de nombreux voyagistes comme Ôvoyages, FTI Group ou Vtours (Hotelplan). Pou

Pour sa part Thomas Cook affirme que les réservations « Maroc » pour cette année 2023 ont été multipliées par quatre. Dans une interview à l’émission Today de BBC Radio 4, Alan French, directeur exécutif du voyagiste, a souligné que le nombre de réservations est très positif (il a doublé par rapport à la même période l’an dernier) et que les destinations préférées des Britanniques telles que L’Espagne, la Grèce et la Turquie « se comportent très bien », mais il souligne que le Maroc attire l’attention des clients.

Il a indiqué que la destination Maroc attire l’attention de tous les types de voyageurs, y compris les « haut de gamme » et ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix. Alan French a également indiqué que, contrairement à d’autres marchés comme l’Allemagne où les réservations à l’avance reprennent, les réservations de dernière minute continuent de prévaloir au Royaume-Uni.

« Il y a plus de réservations de dernière minute qu’il y a trois ans », a-t-il déclaré. Une autre tendance de plus en plus courante est d’opter pour des vacances plus courtes comme escapades urbaines, même s’il est convaincu que celles-ci ne seront pas « un substitut aux vacances d’été ».