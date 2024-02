Une crise diplomatique entre la Pologne et l’Ukraine à cause de blé exporté au Maroc

Après la guerre de l’eau, pourrait-on s’acheminer à une guerre des céréales? Rien n’est exclu dans ce monde de plus en plus fou. Ce mercredi 28 février, l’Ukraine a vivement et officiellement protesté contre les autorités polonaises à cause d’une cargaison de blé qui était destinée au Maroc.

Cette cargaison, juste après son entrée sur le territoire polonais a été prise pour cible par des agriculteurs en colère qui en ont disséminé le contenu sur la chaussée, soit quelque 180 tonnes.

L’Ukraine, dans ses correspondances avec les autorités polonaises, a même demandé un dédommagement pour les pertes subies après l’interception de cette cargaison de blé.

Malgré un contexte de guerre avec la Russie, l’Ukraine reste parmi les principaux fournisseurs du Maroc en céréales, du blé essentiellement.

En retour, l’Ukraine est l’un des principaux clients européens des engrais marocains. Les deux parties avaient signé des accords dans ce sens et qui sont toujours en vigueur.