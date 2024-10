Vossloh décroche une commande majeure de la part de l’ONCF au Maroc

Vossloh, l’entreprise allemande spécialisée dans les infrastructures ferroviaires, a annoncé mardi une commande importante émanant de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) du Maroc. Cette commande, d’une valeur totale de 75 millions d’euros, comprend la fourniture d’aiguillages, de composants d’aiguillage et de systèmes de fixation de rails. Les livraisons débuteront en 2024 et s’étaleront jusqu’en 2028, renforçant ainsi la coopération entre le Maroc et Vossloh dans le développement du réseau ferroviaire national.

L’ONCF utilisera ces équipements pour la construction d’une liaison à grande vitesse de 245 kilomètres entre Casablanca et Marrakech, dans le cadre de son projet d’expansion du réseau ferroviaire marocain en vue de la Coupe du monde de football de 2030, événement pour lequel le Maroc se prépare activement. Cette ligne s’ajoutera au réseau à grande vitesse existant et favorisera la mobilité rapide entre deux pôles économiques majeurs du pays, répondant aux besoins croissants en matière de transport ferroviaire moderne et durable.

Cette commande constitue une nouvelle étape pour Vossloh, qui avait précédemment enregistré d’autres contrats significatifs, notamment en Chine. Suite à cette annonce, l’action de Vossloh (WKN : 766710, ISIN : DE0007667107) a progressé de 0,21 % sur Tradegate, atteignant 47,00 euros.

Cette expansion stratégique illustre l’engagement de l’ONCF à moderniser et renforcer le réseau ferroviaire du Maroc, tout en consolidant la position de Vossloh comme acteur majeur dans le secteur des infrastructures ferroviaires à l’échelle internationale.