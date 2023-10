C’est devenu une constante dans les positions de l’extrême droite espagnole. Vox, dirigé par Santiago Abascal, accentue sa campagne contre l’agriculture marocaine en qualifiant certaines de ses pratiques de « concurrence déloyale ».

Il y a quelques jours, Vox a présenté une proposition non juridique au Congrès espagnol, demandant la mise en place de puissants mécanismes de défense contre cette prétendue concurrence déloyale provenant de pays tiers, à savoir le royaume du Maroc. Le parti d’extrême droite propose la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne (UE) et le Maroc.

L’argument principal de Vox a trait à la situation préoccupante du secteur des fruits et légumes en Espagne. Les statistiques du gouvernement montrent que les exportations espagnoles en fruits et légumes ont diminué de 8% alors que les importations ibériques ont augmenté de 17,5% au premier semestre de l’année 2023. Vox attribue directement cette tendance négative à l’accord commercial avec le Maroc, soutenant que cela cause un « dommage durable » à la production locale.