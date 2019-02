﻿Exclusif. Algérie : Ahmed Gaïd Salah interdit à ces anciens 5 rivaux d’emprunter le salon d’honneur de l’aéroport d’Alger

Malgré leur limogeage et leur enfermement à la prison militaire de Blida, Ahmed Gaïd Salah, le puissant chef d’Etat-Major de l’Armée algérienne n’a pas encore oublié sa rancune à l’égard des 5 anciens chefs de régions militaires et généraux-majors, à savoir l’ancien chef de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba, l’ancien chef de la 1re Région militaire, le général-major Habib Chentouf, son homologue de la 2e Région, Saïd Bey, celui de la 3e région, Abderrazak Chérif, et l’ancien directeur des finances du ministère de la Défense nationale, Boudjema Boudouaouer.

Pour preuve, nous avons appris de sources sûres, que le ministère de la Défense Nationale a ordonné officiellement d’interdire à ces officiers et généraux d’emprunter le salon d’honneur de l’aéroport international d’Alger, un privilège réservé aux hauts commis de l’Etat algérien. Abderrazak Chérif, l’ex-puissant général major très craint et réputé dans les rangs de l’armée durant de longues, les forces parachutistes de l’armée algérienne l’appelaient affectueusement « Papa », a été refoulé du salon d’honneur de l’aéroport d’Alger il y a de cela quelques jours, a-t-on appris auprès de nos sources.

Ce refoulement a été considéré comme une véritable « humiliation » et de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ce mauvais traitement infligé par Ahmed Gaïd Salah à ses anciens rivaux qui ne voulaient pas lui vouer une obéissance aveugle dans ses manœuvres politiques visant à préserver son pouvoir à l’aune des bouleversements provoqués par les élections présidentielles d’avril 2019. Et la polémique n’est pas prête de cesser.