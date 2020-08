En visite à Sebta, le consul général de France à Madrid considère la ville « occupée » comme la porte de Paris vers l’Afrique

Si l’information publiée dans le quotidien londonien Alquds Al Arabi se révèle être vraie, il s’agirait alors d’une véritable escalade diplomatique entre le Maroc et la France. En effet, dans une tribune consacrée aux relations maroco-espagnoles et l’avenir des deux villes Sebta et Melilia, l’auteur de la tribune a révélé que le consul général de France à Madrid a effectué jeudi dernier une visite dans la ville de Sebta où il a rencontré le président de la ville Juan Jesús Vivas. Le Consul général de France aurait par la suite déclaré aux journalistes présents que « la France doit venir en aide au gouvernement autonome de Sebta qui est la porte vers l’Afrique pour la France…ce qui confère à cette ville une dimension stratégique essentielle pour Paris ».

Ces déclarations du diplomate français interviennent quelques mous après que le Maroc ait décidé de mettre fin à la situation anarchique que vivaient les frontières des villes de Sebta et Meilia avec le royaume chérifien. Les autorités de Rabat ont en effet décidé d’en finir avec la contrebande des marchandises qui s’effectuaient depuis les deux villes vers le Maroc et qui saignaient à blanc l’économie de la région nord du pays. Selon des sources bien informées, les décisions marocains « souveraines » ont été communiqué avant au gouvernement de Madrid qui n’y trouvait rien à redire.

Cette incursion « inamicale » de la France dans un dossier bilatérale entre le Maroc et l’Espagne renseigne sur la dégradation des relations entre Rabat et Paris. D’anciens diplomates marocains contactés par maghreb-intelligence n’ont pas hésité de parler de « provocation » en commentant la visite et les propos du consul général de France.