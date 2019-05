Abdelkader Bensalah a parlé. Le général Gaïd Salah veut imposer sa feuille de route au peuple algérien

Après le complot interne déjoué après l’arrestation des généraux Mohamed Mediène et Bachir Tartag et Saïd Bouteflika, le pouvoir algérien revient aujourd’hui à une rengaine habituelle « la main de l’étranger ». C’est Abdelkader Bensalah, président par intérim, qui, lors d’un discours adressé à la nation à la veille du mois de ramadan, qui tient à mettre en garde le peuple algérien contre des menaces extérieures l’appelle à la plus grande vigilance. Dans la foulée, il annonce que l’Etat tient au respect de son agenda annoncé au lendemain de la démission forcée d’Abdelaziz Bouteflika. Bensalah affirme que les élections présidentielles auront bien lieu le 4 juillet prochain.

«C’est une véritable fuite en avant », nous confirme un ancien important ministre qui ajoute que « le pouvoir actuel cornaqué par Gaïd Salah n’a rien compris ni à la crise politique ni aux revendications populaires. Comment organiser des élections alors que les ministres n’arrivent pas à se déplacer librement dans le pays ? Comment convaincre le peuple d’aller voter pour des figures anciennes largement refusées ? Comment faire confiance à Bensalah et Bedoui, figures emblématiques du règne des Bouteflika ? ».

Selon notre interlocuteur, l’impasse serait aujourd’hui totale. Tout le monde sait qu’il est impossible de tenir des élections d’ici juillet prochain. Il est donc clair que Gaïd Salah est en train de chercher une voie de sortie et pour cela il cherche à gagner du temps. Les contacts avec Ahmed Taleb Ibrahimi s’éternisent. Agé de 87 ans, l’ancien ministre de Boumediène et de Benjedid ne voudrait pas, selon ses proches, s’engager dans la mêlée sans des « garanties solides » de la part des militaires. « D’ici le 4 juillet, le temps va être très lent et la situation risque de déraper rapidement », met en garde un fin connaisseur des arcanes du pouvoir algérien.