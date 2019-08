Aéroport Rabat-Salé. Quand le prince Hicham se donne en spectacle

Triste spectacle auquel ont assisté, hier dimanche, les usagers de l’aéroport Rabat-Salé. La vedette? Le prince Hicham Alaoui qui fulminait contre tout ce qui bougeait et qui en a fait entendre des vertes et des pas mûres aux malheureux employés de l’aéroport, coupables, à ses yeux, du retard de l’arrivée de ses bagages.

Pour se faire bien entendre, le cousin du roi Mohammed VI qui n’a pas digéré d’attendre à l’instar des autres voyageurs, ne s’est pas privé de brandir son statut privilégié de prince, un statut dont il abuse et qu’il met en veilleuse selon les circonstances.