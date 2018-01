La CHAN des prisonniers africains se jouera aussi au Maroc

Belle initiative que celle entreprise par la Fédération marocaine de football et l’Administration des prisons (DGAPR). En marge du championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN 2018), un autre CHAN se jouera au niveau des prisonniers africains incarcérés au Maroc et représentant les mêmes pays impliqués pour les « joueurs » en liberté: la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le Cameroun, le Ghana, le Mali, la Guinée Conakry, le Sénégal, la Guinée-Bissau, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc.

Ce championnat africain des prisonniers se jouera du 13 janvier au 4 Février 2018 dans les prisons des quatre villes qui abritent le CHAN, à savoir Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir.