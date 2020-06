Côte d’Ivoire. Plus de 7 millions d’euros pour finaliser la Mosquée Mohammed VI à Abidjan

Le Maroc continue d’injecter de gros budgets pour finaliser les travaux de construction de la Mosquée Mohammed VI à Abidjan. Selon des documents consultés par nos soins, le dernier marché en date porte sur plus de 77 millions de dirhams (Plus de 7 millions d’euros) pour financer les travaux artisanaux de revêtements, du plâtre, de la menuiserie de bois, de la ferronnerie traditionnelle, de la lustrerie en plus de la peinture et la menuiserie métallique et aluminium.

Ce marché a été attribué par le ministère des Habous et des Affaires islamiques à la société Sotcob basée dans la ville de Salé. Les travaux de la Mosquée Mohammed VI à Abidjan ont été lancés en mars 2017 par le souverain et le président Ouattara.

Cet édifice religieux, une fois prêt, pourra accueillir 7.000 fidèles et compte plusieurs diverses dépendances comme une école coranique.