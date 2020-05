En secret, 26 israéliens évacués du Maroc par un jet privé

Un total de 26 ressortissants israéliens bloqués au Maroc depuis plus d’un mois et demi ont pu rejoindre leur pays en début de cette semaine. C’est ce que rapporte ce jeudi 14 mai la presse de l’Etat hébreu qui cite des sources officielles.

Ce groupe de 26 israéliens faisait partie de quelque 36 citoyens d’Israël et dont dix ont rendu l’âme à cause du Covid-19. Cette opération d’évacuation a été menée dans le secret le plus total avec l’implication personnelle de Benyamin Netanyahu, le premier ministre israélien et après d’intenses contacts, tout aussi secrets, avec la diplomatie marocaine.

Le groupe d’évacués est d’abord arrivé à Paris à bord d’Air France avant de rejoindre Israël à bord d’un jet privé appartenant au groupe Miriam et Sheldon Adelson que les évacués ont tenu à remercier à leur arrivée (voir photo) comme ils ont tenu à remercier, en langue arabe, le roi du Maroc, Mohammed VI.

Il faut rappeler qu’une tentative d’évacuation de ces citoyens israéliens avait été menée au mois d’avril, mais elle avait échoué. A l’époque, le Maroc s’y était opposé vu qu’il n’a pas été au courant de cette opération que préparaient, en secret aussi, Israël et les Emirats arabes unis.