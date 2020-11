Exclusif. Algérie-France : Le Comité mixte algéro-français de coopération économique COMEFA totalement bloqué !

Le Comité mixte algéro-français de coopération économique (COMEFA) a été totalement bloqué par l’Algérie et tous les échanges entre les autorités des deux pays ont été gelés par Alger pour une période encore indéterminée, a-t-on appris de plusieurs sources sûres. Cette information vient d’être communiquée officiellement par la diplomatie algérienne à la diplomatie française traduisant ainsi une nouvelle crise de crispation entre les deux pays au moment où l’Algérie vit des problèmes internes de plus en plus graves avec l’absence prolongée du président Abdelmadjid Tebboune.

Le blocage du COMEFA a un impact majeur sur les investissements français en Algérie. Ce blocage signifie que tous les dossiers de coopération économique et les problèmes que rencontrent les sociétés françaises en Algérie sont suspendus. Le COMEFA est un instrument de coopération bilatérale importante pour la France en Algérie. Pour l’heure, a-t-on encore appris auprès de nos sources, plus de 5 dossiers économiques majeurs impliquant des sociétés françaises de grande envergure comme Suez, Peugeot ou la RATP sont gelés. Une très mauvaise nouvelle pour ces entreprises françaises qui possèdent de nombreuses factures impayées en Algérie et les autorités algériennes ne cessent de fuir ce dossier délicat refusant ainsi de s’acquitter de leurs engagements financiers auprès des opérateurs français.

Le 12 mars 2020, les travaux de la 6ème session du Comité mixte algéro-français de coopération économique (COMEFA) ont été tenus à Alger, sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Or, cette rencontre était très insipide et la diplomatie française n’avait pas caché sa déception car la partie algérienne refusait d’avancer dans les dossiers où des différends commerciaux ne sont toujours pas résolus. Jamais, au grand jamais, la coopération entre les deux pays n’a été aussi faible et mauvaise durant ces 20 dernières années.