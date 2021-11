Exclusif. Covid-19: le Gabon, premier bénéficiaire des vaccins qui seront produits au Maroc 

Un autre signe de la solide amitié qui unit le Maroc et le Gabon et surtout le président Omar Bongo et le Roi Mohammed VI. Selon des sources bien informées, le président gabonais et le souverain marocain ont évoqué, lors de leurs entretiens en tête-à-tête le 11 novembre à Rabat, la fourniture au Gabon de lots de vaccins qui seront fabriqués au Maroc. Autrement dit, c’est un deal qui a été traité au plus haut sommet de deux états africains.

Le Maroc, pour rappel, compte lancer à Casablanca, fin de cette année 2021, la production des vaccins anti-Covid. Dans un premier temps, il sera question du vaccin chinois Sinopharm avec quelque 5 millions de doses par mois. La production sera destinée au marché national marocain, mais aussi aux pays africains, comme s’y est engagé le roi Mohammed VI. Dans un deuxième temps, le Maroc passera à la production d’autres vaccins utiles pour la lutte contre d’autres maladies.

Le source de Maghreb-Intelligence affirme que, suite aux entretiens du président Bongo avec le roi Mohammed VI, une délégation officielle de spécialiste gabonais est attendue au Maroc dès ce 25 novembre pour étudier les détails et les aspects technique de la fourniture du vaccin au pays de Bongo.