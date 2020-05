Exclusif. La levée du confinement au Maroc n’aura lieu qu’après le 10 juin

Contrairement à ce qui a été écrit ça et là, la fin du confinement au Maroc, pour cause de coronavirus, n’aura lieu qu’après le 10 juin et non dans deux semaines. C’est ce que Maghreb Intelligence a appris de plusieurs sources diplomatiques dignes de foi, essentiellement européennes.

Selon nos sources, les autorités marocaines ont mis au courant les grands partenaires du Royaume concernant cette date pour qu’elles prennent leurs dispositions en ce qui concerne les échanges entre elles et le royaume. Parmi les pays mis au parfum, figure d’abord la France, partenaire historique du Maroc.

Nos sources attestent également que l’espace aérien du Maroc ne sera rouvert qu’à la fin du mois de juin, et de manière progressive. Ce lundi 18 mai, Saâd Eddine El Othmani va présenter au Parlement, dont il réunira les deux chambres (basse et haute), son plan pour l’après 20 mai, date (en principe) à laquelle était prévu la levée du confinement imposé depuis le 20 mars dernier.

Plusieurs médias marocains avaient affirmé, le week-end, que les autorités allaient prolonger ce confinement de deux semaines supplémentaires.