Exclusif. L’armée marocaine achète des moutons  et de l’huile pour 186 millions de dirhams

L’état-major de l’armée marocaine (FAR) va acheter, prochainement, des moutons sur pied (vivants) pour la valeur de 54 millions de dirhams (près de 5 millions d’euros). Selon des documents consultés par Maghreb intelligence, il s’agit d’approvisionner, en bêtes de sacrifice et donc en viande et en deux lots, les unités de l’armée marocaine basées dans le Sud du pays, ainsi que les populations avoisinantes. Cela intervient à l’approche des célébrations de la Fête du trône (30 juillet), mais aussi de l’Aid Al Adha (le 10 ou le 11 août). Et ce n’est pas tout.

L’armée marocaine va également acquérir le nécessaire pour maintenir les moutons en vie, d’ici les jours ‘J’: paille de blé, orge… Et charbon d’eucalyptus (300.000 dirhams) pour les barbecues. D’un autre côté, on apprend que l’armée marocaine va passer d’autres gros contrats pour l’approvisionnement des troupes au Sahara. Les FAR comptent ainsi acheter de l’huile de table pour 62,2 millions de dirhams, de l’huile d’olive (70 millions DH), du riz (21 millions DH), du thé (14 Millions DH), des sardines en boîte (30,7 millions DH), des filets de maquereau en boîte (24,5 millions DH), ainsi que du café (6,8 millions Dh), entre autres.

Ces denrées, selon nos sources, serviront à couvrir les besoins des troupes marocaines dans le Sud entre le 1er juillet au 31 décembre 2019.