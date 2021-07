Exclusif. Le Maroc invité aux célébrations du premier anniversaire des Accords d’Abraham

Le Maroc est invité aux célébrations du premier anniversaire des Accords d’Abraham aux côtés d’Israël, les Emirats et le Bahreïn, apprend Maghreb-Intelligence de sources informées à Rabat.

Ces célébrations, qui seront organisées sous forme d’un sommet multipartite aura lieu dans les trois mois à venir et célébreront la signature, en septembre 2020, de ces accords entre Israël d’un côté et le Bahreïn et les Emirats, d’un autre côté.

Le Maroc est convié à ce sommet même s’il n’a repris les relations avec Israël que le 12 décembre 2021.

Si nos sources affirment que ce sommet pourrait se tenir aux Emirats ou au Bahreïn, rien n’a encore été tranché quant au niveau de la participation du Maroc, mais tout semble indiquer que le royaume y sera présent avec une grande délégation.

Depuis la reprise des relations entre Rabat et Tel-Aviv, les deux pays ont accéléré le rythme de leurs échanges et rencontres.

Le 25 de ce mois, les trois compagnies aériennes israéliennes (El Al, Israir et Arkia) vont commencer des vols directs vers le Maroc. Dans un premier, et avec de fortes fréquences, ces compagnies relieront Tel-Aviv et Casablanca et Marrakech.

Selon nos sources, des lignes Tel-Aviv- Essaouira sont actuellement à l’étude.