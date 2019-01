Exclusif. Le milliardaire Issad Rebrab prête une villa à Ali Ghediri pour la transformer en QG de campagne

Le général-major à la retraite et candidat aux élections présidentielles du 18 avril prochain, Ali Ghediri, mobilise tous azimuts en Algérie. Plusieurs forces vives de la société algérienne commencent à se fédérer autour de cet homme qui promet la rupture et défie ouvertement le système Bouteflika. Et Ghediri jouit jusqu’à aujourd’hui d’un énorme atout : il bénéficie du soutien financier de la Première fortune du pays, Issad Rebrab, l’un des dix hommes les plus riches dans toute l’Afrique.

Nous avons, effectivement, appris auprès de plusieurs sources concordantes que le QG d’Ali Ghediri situé à Hydra est un cadeau offert par le patron du groupe CEVITAL, le premier groupe privé en Algérie. Il s’agit d’une luxueuse villa appartenant à Rebrab est située au 3 rue des Jardins à Hydra à Alger. Le soutien logistique de Rebrab démontre que la première fortune du pays s’est positionnée clairement à l’encontre du clan présidentiel avec lequel les relations sont très tendues et même explosives. Tous les projets d’Issad Rebrab sont bloqués ou ralenti par le pouvoir algérien. Ali Gehdiri est la dernière alternative qui s’offre à Rebrab pour espérer un changement politique en sa faveur en Algérie.

Lors de sa première conférence de presse à l’hôtel Sofitel à Alger, Ali Ghediri n’a pas nié ou démenti sa proximité avec Issad Rebrab. Le général candidat aux présidentielles est en train de rassembler dans son camp tous les déçus et les adversaires du régime d’Abdelaziz Bouteflika. Cela suffira-t-il pour lui assurer la Présidence de la République ?