Exclusif. Les Emirats étalent leur pouvoir à Alger lors d’une grande réception organisée à Club-des-Pins

L’événement n’est pas fortuit. L’ambassade des Emirats Arabes Unis a organisé une très fastueuse réception à l’occasion de la fête nationale des Emirats le 3 décembre dernier. Cette fête a été organisée au niveau du prestigieux Centre International des Conférences de Club-des-Pins à Alger. Les diplomates émiratis ont déployé de gros moyens pour taper dans l’œil de tous les dirigeants algériens. D’ailleurs, le gotha des dirigeants algériens a été convié à cette fête somptueuse qui a fait beaucoup jaser à Alger.

En effet, de nombreux représentants du ministère de la Défense nationale ont participé aux festivités organisées par l’ambassade des Emirats au CIC de Cub-des-Pins. Les candidats aux élections présidentielles du 12 décembre prochain ont dépêché tous leurs représentants. Des membres du gouvernement algérien ont également répondu présents. Bref, en une seule soirée, les diplomates émiratis ont démontré que leur réseau de lobbying est très puissant en Algérie. Une telle démonstration survient au moment où l’Algérie vit une crise de transition politique inédite dans son histoire contemporaine.

Après la chute du clan présidentiel des Bouteflika, le lobby émirati reprend de la vigueur et s’impose plus que jamais comme l’une des pièce incontournable du puzzle algérien. Et la grandiose réception organisée au CIC de Club-des-Pins est un signe qui ne trompe pas. Les émriatis peuvent fédérer d’eux tous les cercles de décision en Algérie et dans les coulisses, ils auront leur mot à dire sur la « désignation » du futur Président de la République.