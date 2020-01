Exclusif. Les services trucs exposent aux services Algériens des preuves accablantes concernant le bombardement du collège militaire d’al-Hadba

La Turquie a démontré sa bonne volonté de coopérer avec l’Algérie concernant le dossier libyen. En dépit des méfiances et hésitations des principaux hauts responsables algériens, les services de renseignement turcs viennent d’adresser tout un dossier bien documenté appuyé par des preuves irréfutables concernant le bombardement à Tripoli du collège militaire d’Al-Hadba. L’enquête des services turcs a démontré que derrière ce raid aérien tragique ayant causé la mort de 28 personnes, il y a les forces militaires et mercenaires commandés et dirigés par les Emirats Arabes-Unis, le principal bailleurs de fonds et soutien du maréchal Haftar avec l’Egypte de Sissi dans la région.

Les mercenaires et forces militaires financés par les émriats au profit de Haftar ont pour but de faciliter la conquête de Tripoli dans les plus brefs délais pour éliminer le gouvernement national libyen de Saradj reconnu par l’ONU. Avec ce dossier communiqué aux services algériens, la Turquie tente de convaincre l’Algérie de se rallier à son axe au lieu d’observer une position médiane et neutre face à une Libye qui s’offre aux bras des Emirats, Arabie Saoudite et l’Egypte. Les services turcs ont clairement demandé à leurs homologues algériens de cesser « ce double-jeu » à travers lequel ils tentent de tenir le bâton par le milieu, comme dirait le proverbe algérien. L’Algérie doit faire un choix et trancher définitivement sur le danger libyen. Si elle n’adhère pas au soutien à la légitimité internationale, la Libye se transformera en une deuxième Syrie avec laquelle elle va partager près de 1000 Km de frontières. Les services turcs multiplient les plaidoyers pour expliquer aux Algériens le danger réel du projet porté par Haftar.