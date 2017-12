Exclusif. Ce que Macron a promis aux dirigeants algériens pour 2018

Devant les deux hauts responsables du pays, Macron a assuré que lors de son prochain déplacement prévu au cours du premier trimestre 2018, il ramènerait avec lui la plus importante délégation de chefs d’entreprises depuis son arrivée à l’Elysée. Et il a fait part de toute une nouvelle stratégie pour renforcer les investissements productifs français en Algérie. Macron a expliqué à ses interlocuteurs algériens que les deux groupes français Renault et Peugeot allaient tenter de convaincre leurs sous-traitants de venir massivement en Algérie. Il s’agit de créer un tissu industriel local qui permettra de créer des emplois et de la richesse.