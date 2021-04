Exclusif. Paris veut interdire définitivement le ministre de l’Emploi algérien, El Hachemi Djaaboub de visa pour la France

Le ministre algérien de l’emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, sera frappé d’une interdiction de visa qui l’empêchera de se rendre définitivement sur le territoire français ou européen, a-t-on appris ce mardi 13 avril auprès de plusieurs sources proches de l’ambassade de France à Alger. Le ministre algérien sera ainsi sévèrement puni à la suite de ses graves et dangereuses déclarations très hostiles à l’encontre de la France.

Cette interdiction de visa a été officiellement proposée aux autorités françaises par les fonctionnaires de l’ambassade de France à Alger qui ont mesuré la gravité des propos du ministre algérien ayant suscité des tensions particulières entre les deux pays au cours de ces derniers jours.

Le ministre algérien du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, avait effectivement déclaré, ce jeudi 8 avril 2021, que la France est « notre ennemi traditionnel et éternel ». Il avait tenu ces propos lors d’une séance plénière au Conseil de la Nation au cours de laquelle le ministre du Travail s’est exprimé sur le déficit que connaît la Caisse nationale des retraites (CNR). Depuis ce jour-là, le dérapage du ministre algérien ont scandalisé de nombreux médias et personnalités politiques en France. De nombreux algériens ont également exprimé leur indignation à la suite de ces propos inédits de la part d’un haut responsable en fonction en Algérie…