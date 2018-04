Exclusif. Sonatrach : la colère des « nostalgiques » du DRS 

Sonatrach vit en ce moment de véritables tensions internes en raison des résistances que rencontrent les changements opérés depuis l’arrivée à la tête de la direction générale d’Abdelmoumen Ould Kaddour, l’ex-PDG de BRC, la fameuse société créée conjointement par Sonatrach et Halliburton, à travers sa filiale britannique KBR. Dissoute en 2007, BRC a laissé derrière elle un héritage industriel qui fait pâlir de jalousie toutes les entreprises publiques algériennes plombées par les dettes et mauvais bilans financiers.

En mars 2017, la nomination d’Abdelmoumen Ould Kaddour comme PDG de Sonatrach suscite une énorme polémique notamment au sein des cercles des fidèles du DRS, l’ancien appareil de la police politique qui noyaute la campagne algérienne des hydrocarbures depuis de très longues années. Sonatrach est la mamelle de l’Algérie. Or, Ould Kaddour n’a jamais été en odeur de sainteté auprès du DRS qui fomente contre lui toute une affaire « d’espionnage » pour le condamner à la prison devant un tribunal militaire le 26/11/2007. L’actuel PDG de Sonatrach va connaître les pires épreuves de sa vie en passant pas moins de de 30 mois de prison ferme.

Lorsque les enquêteurs du DRS le soumettent à leurs interrogatoires, il était tout le temps harcelé par la même question : « donnes-nous des dossiers sur ton ami Chakib Khelil et on te lâchera » ! Ould Kaddour refuse ce marché de lâche et restera écroué jusqu’à ce que le tribunal militaire le libère en reconnaissant dans un document officiel qu’il n’avait jamais espionné quiconque et quoi que ce soit en Algérie.

Une histoire absurde. Un destin incroyable. Ould Kaddour revient en force et prend sa revanche. Dés son arrivée à la tête de Sonatrach, il impulse une nouvelle dynamique. Une nouvelle stratégique pour savoir comment diriger Sonatrach à l’horizon 2030, une nouvelle réorganisation des filiales et surtout une totale refonte du service commercial de la compagnie qui négocie les contrats de vente du pétrole et du gaz.

Une réforme qui finit par irriter les « nostalgiques du DRS », à savoir ces cadres influents qui disposaient de tous les pouvoirs et qui se permettaient toutes les affaires juteuses sans rendre compte à personnes. A leurs yeux, Ould Kaddour a fait l’impardonnable en demandant aux consultants et experts de BCG, un grand cabinet américain qui a pour mission depuis plusieurs semaines de restructurer le service commercial de Sonatrach. Finis donc les privilèges et l’impunité des apparatchiks de Sonatrach.

Le licenciement de certains fonctionnaires de l’ancien administration de Sonatrach de l’époque d’Amine Mazouzi a été la goutte d’eau qui a fait déverser le vase. Les « nostalgiques du DRS » passent à l’attaque et enclenchent une véritable campagne de dénigrement à l’encontre d’Ould Kaddour. Un premier article sort dans Liberté, le quotidien du milliardaire Rebrab, ami intime des anciens généraux des années 90, et d’autres publications sortent successivement dans tous les médias algériens pour déstabiliser la réforme actuelle menée à Sonatrach.

A la tête de cette campagne, nous retrouvons une personne qui joue un rôle incontournable : Yacine Merzougui. Ancien conseiller d’Amine Mazouzi et ancien cadre d’une direction importante de Sonatrach, il est également l’une des matières grises employées par le DRS du général Toufik pour surveiller de près ce qui se passe au sein du « poumon économique » du pays. Yacine Merzougui lance tout un média dont le seul but est de détruite Abdelmoumen Ould Kaddour et de le discréditer auprès de l’opinion publique nationale ou internationale. Ce média s’appelle Bourse Dz.

Il s’agit officiellement d’un portail sur l’économie algérienne. En réalité, il est dédié à Sonatrach et Ould Kaddour. Les articles sont noyés de détails très techniques pour leur offrir un semblant de crédibilité. Les chiffres sont manipulés et interprétés toujours pour faire croire que l’actuel PDG de Sonatrach est une menace contre la souveraineté nationale. Les vieilles recettes du DRS actualisées à la sauce des nouvelles technologies de l’information. La guerre fait rage et les ex-DRS ne veulent rien lâcher. Après avoir perdu leurs privilèges à la Sonatrach, ils ne veulent pas perdre leur puissance de nuisance…