Fayçal Laâraïchi, boss de la télévision publique marocaine, s’offre un nouveau siège

Fayçal Laâraïchi, l’inamovible patron de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, a maintenu la pression sur le gouvernement et a fini par avoir gain de cause. L’Exécutif lui a offert finalement un siège pour installer ses bureaux et la direction de la SNRT.

Saâd Eddine El Othmani et son ministre des Finances, Mohammed Boussaid, viennent de signer une décision d’expropriation d’un immeuble de trois étages et d’une superficie de 180 mètres carrés pour les nouveau bureaux de la direction de la SNRT. Le nouveau local est situé dans la même rue Brihi. Fayçal Laâraïchi n’a jamais cessé, depuis plusieurs années, de relancer le gouvernement à ce sujet. Mais les choses, confient nos sources, se sont accélérées depuis l’incendie qui a ravagé les locaux de la SNRT en avril 2015.