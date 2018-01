Le Maroc a déployé 51.000 soldats en Afrique pour le maintien de la paix

Le royaume du Maroc a déployé un total de 51.000 soldats en Afrique dans le cadre du maintien de la paix en plus de cinquante ans. Ces dizaines de milliers de soldats ont été répartis en cinq contingents qui ont participé à cinq missions de maintien de la paix de l’ONU en Afrique sous l’égide des Nations unies (ONU). Le premier déploiement des Forces armées royales (FAR) pour ce type de mission s’est déroulé au Congo entre 1960 et 1961.

Ces statistiques ont été révélées à l’occasion d’une exposition dédiée au rôle du Maroc dans le maintien de la paix sur le continent africain, exposition qui se tient dans l’enceinte du siège de l’Union africaine à Addis-Abeba.

La toute dernière mission impliquant des contingents marocains est en cours depuis décembre 2013 en République centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA.