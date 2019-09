Maroc-Algérie. Feu vert de Rabat à l’ambassadeur Abdelhamid Abdaoui

Rabat a donné son feu vert pour l’accréditation de Abdelhamid Abdaoui en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne au Maroc. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi 26 septembre le ministère algérien des Affaires étrangères. Abdelhamid Abdaoui, diplomate de carrière, a servi à divers postes diplomatiques et dans plusieurs chancelleries de son pays.

Depuis 2016, il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne au Koweït.