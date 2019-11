Maroc. L’armée royale marocaine a formé 800 militaires étrangers en 2019

En plus des multiples manœuvres militaires organisées au Maroc avec la participation des Forces armées royales (FAR), le royaume a fourni des sessions de formations à plus de 800 étrangers à fin octobre 2019.

C’est ce qu’a révélé, au Parlement, le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudyii. Selon le responsable marocain, la grande majorité des cadres militaires ayant bénéficié de ces formations proviennent des pays d’Afrique subsaharienne.

Rappelons que le Maroc, au niveau africain, mais mondial aussi, figure parmi les contributeurs au forces de maintien de la paix et surtout sur le continent noir.