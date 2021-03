Mondial au Qatar : la Norvège veut obliger Doha à respecter les conditions de travail des ouvriers

Opposées, mercredi, à Gibraltar dans le cadre des matches de qualification pour la Coupe du monde, les coéquipiers de Erling Haaland et Martin Odegaard ont porté un t-shirt pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers au Qatar, exploités, sous payés et violentés.

Les joueurs de la sélection norvégienne ont porté un t-shirt blan où est écrit “Droits humains, sur et en dehors du terrain”, lors des hymnes avant le premier match de qualification du groupe G. Pour le sélectionneur de la Norvège, Staale Solbakken, ce geste vise à “faire pression sur la Fifa pour qu’elle soit plus ferme à l’égard des autorités au Qatar, en imposant des exigences plus strictes”.

Il est à rappeler que le quotidien britannique The Guardian avait affirmé que plus de 6.500 travailleurs migrants sont morts sur les chantiers au Qatar depuis l’attribution en 2010 du Mondial. Ces révélations ont poussé plusieurs clubs norvégiens à se prononcer en faveur d’un boycott du Mondial.