Nasser Bourita verrouille la diplomatie marocaine en nommant trois nouveaux directeurs centraux

Le gouvernement, réuni en conseil ce jeudi 15 février, a donné son aval pour la désignation de trois nouveaux directeurs à la diplomatie marocaine et qui vont occuper des services assez sensibles au département de Nasser Bourita.

Il s’agit de Chafika El Habti, nommée à la tête de la Direction de la diplomatie publique et des acteurs non étatiques, de Lahcen El Asri à la Direction des affaires juridiques et des traités et de Omar Amghar, nouveau patron de la Direction de l’Union européenne et des processus méditerranéens.

Les trois nouveaux directeurs, comme le veut la loi, ont été proposés par le chef de la diplomatie.