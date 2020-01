Rabat et Ankara à couteaux-tirés. L’ambassadeur Ali Lazrak rappelé au Maroc pour consultations

Rien ne va plus entre le Maroc et la Turquie. Sur le plan politique, Rabat n’a pas apprécié l’intervention militaire turque sur le territoire libyen. Il y plus d’un mois, les Turcs de plus en plus entreprenants au Maghreb, ont volé au secours du gouvernement installé à Tripoli face aux assauts du maréchal Khalifa Haftar.

Pour montrer sa mauvaise humeur, Rabat n’as pas hésité à rappeler son ambassadeur à Ankara. Selon des sources bien informées, Ali Lazrak en poste en Turquie aurait rejoint la capitale marocaine depuis le début du mois. Si dans le langage diplomatique, ce rappel indique un vrai malaise entre les deux pays, le fait qu’aucune communication officielle n’a été faite à ce sujet signifie que les ponts ne sont pas totalement coupés.

Il faut dire que le Maroc en tant que parrain des accords de Skhirate ne voit pas d’un bon œil les multiples interventions étrangères sur le sil libyen.