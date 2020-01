Spywares israéliens vendus au Maroc, à l’Arabie Saoudite et aux Emirats: la justice tranchera ce jeudi 16 janvier

La justice israélienne, au niveau du tribunal de Tel-Aviv, va trancher, ce jeudi 16 janvier, une affaire qui embarrasse aussi bien l’Etat hébreu que plusieurs autres pays dont le Maroc, les Emirats et l’Arabie Saoudite.

La juridiction israélienne va en effet statuer sur la demande d’Amnesty International de suspendre la vente de logiciels espions à des pays soupçonnés d’utiliser ces spywares, fabriqués par la compagnie ONS, aux pays soupçonnés de violations des droits de l’Homme et qui utiliseraient surtout ces logiciels pour pister les défenseurs des droits humains. Selon Amnesty International, ces spywares auraient été utilisés contre des journalistes et des militants dans plusieurs pays dont le Mexique, le Maroc, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.