Tunisie : qui peut encore arrêter l’islamiste Rached Ghannouchi ?

En conflit permanent avec le président de la République Kaïs Saïed et très contesté au sein du mouvement Ennahdha, le président du Parlement, Rached Ghannouchi, s’est trouvé une nouvelle cible : Hichem Mechichi. Le leader du mouvement islamiste ne s’est pas contenté de sa dernière sortie médiatique, sur la chaîne publique, pour redorer son image, il s’est même allé jusqu’à confisquer les missions du Chef de l’exécutif, “son protégé”, pour imposer son règne en maître absolu.

Alors que le pays est ébranlé par une crise sociale, économique et politique aiguë, Rached Ghannouchi est apparu, dimanche, sur la chaîne publique pour adresser plusieurs messages à ses détracteurs. Si dans l’apparence il joue l’apaisement, le gourou de Montplaisir rappelle tacitement qu’il est le maître à bord d’une Tunisie en perdition. Après avoir voulu imposer sa mainmise sur la diplomatie tunisienne, un domaine réservé au chef d’État, l’icône religieuse s’est réunie, lundi, avec plusieurs experts pour étudier les solutions à entreprendre afin de surmonter les difficultés économiques posées par le projet du budget de l’État pour 2021. Une démarche qui devait être menée par le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Plus rien ne semble arrêter Rached Ghannouchi. Le leader islamiste autoproclame le Parlement comme seul et unique espace pour mener un dialogue économique national. Cette fois, son message est clair : il se présente comme le maître absolu, face à qui, personne ne fera le poids. Le président contesté d’Ennahdha a beau montrer sa préoccupation de la situation alarmante en Tunisie, mais en 10 ans de pouvoir il est l’un des acteurs majeurs ayant contribué à un tel imbroglio. Par ses positions unilatérales Rached Ghannouchi, à la tête des hommes politiques les plus détestés selon les récents sondages, n’est pas à l’abri d’une éventuelle éviction de l’hémicycle. Au Bardo, une seconde motion de censure pour destituer le leader historique du perchoir n’est pas à exclure.