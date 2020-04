Union Africaine : Omar Alaoui nommé membre de la task force COVID-19

Le lobbyiste multicarte Omar Alaoui a rejoint le comité de coordination de la plateforme public-privé Covid-1African Response, sous l’égide de l’Union africaine, de Africa CDC (le Centre de détection des maladies, organe technique de l’UA) et AfroChampions (représentant du secteur privé panafricain auprès de l’UA).

Cette task-force doit coordonner les efforts de l’Union Africaine autour de la création et de la gestion du Fonds pour répondre aux urgences humanitaires et sanitaires sur le continent africain, et qui doit venir en soutien à Africa CDC. Elle se concerte au quotidien autour du Commissaire de l’UA en charge de l’industrie et du commerce et de la Commissaire en charge des Affaires sociales.

Aux côtés des autres membres du comité, composé d’une dizaine de membres, il devra convaincre les philanthropes et acteurs économiques panafricains d’allouer des ressources au sein de ce Fonds de solidarité. Fort de son réseau auprès des patronats européens, Omar Alaoui aura aussi pour mission d’encourager des grands opérateurs européens présents en Afrique à participer à l’élan panafricain de solidarité.