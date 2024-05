Cannabis: l’agence casablancaise ASPEN Com accompagnera l’ANRAC en prospection à Londres, Montréal et Prague

Pour ses trois importants périples de promotion de cette année 2024 à l’étranger, l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) s’est attachée les services de l’agence de communication casablancaise ASPEN Com.

Cette décision a été prise ce jeudi 23 mai, selon des documents officiels consultés par Maghreb-Intelligence.

ASPEN Com va assurer l’accompagnement et l’animation des événements promotionnels à l’international à Londres, Montréal, et Prague.

Dans la capitale britannique, il s’agit du salon «Cannabis Europa», qui se déroulera entre les 25 et 26 juin. Au Canada, l’agence que dirige l’ancien gouverneur Mohamed El Guerrouj va prendre part au «Montréal Cannabis Expo» qui aura lieu les 18 et 19 septembre et enfin, l’ANRAC sera présente au «Cannafest» qui se tiendra du 1ᵉʳ au 3 novembre à Prague en République tchèque.

Le montant du contrat passé entre l’ANRAC et ASPEN Com, une agence qu’on dit proche de Aziz Akhannouch, chef du gouvernement marocain, est de 2.470.000 MAD.