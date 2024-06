Espagne : Les Marocains en tête des étrangers naturalisés espagnols en 2023

Le Maroc a dominé le classement des nationalités d’origine les plus répandues parmi les personnes ayant acquis la nationalité espagnole en 2023, en représentant 22,5% du total. Il est suivi par le Venezuela, la Colombie, l’Équateur et le Honduras. Les statistiques révèlent également une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes, avec 45,2% des naturalisés étant des hommes et 54,8% des femmes.

En 2023, l’Espagne a connu un nombre record d’étrangers naturalisés, atteignant 240 208 personnes. Ce chiffre marque une augmentation significative de 32,3% par rapport à l’année précédente et représente le plus haut niveau depuis le début de la série en 2013, selon les données publiées par l’Institut National de la Statistique (INE).

La Catalogne est la région qui compte le plus grand nombre de personnes naturalisées, avec plus de 60 000 personnes, suivie de près par la Communauté de Madrid, avec 50 049 personnes.

La majorité des naturalisés ont acquis la nationalité espagnole par résidence, avec 212 779 cas, tandis que 26 844 l’ont fait par option, principalement parmi les moins de 20 ans.

Une donnée intéressante est que sur les 240 208 personnes résidant en Espagne qui ont acquis la nationalité espagnole en 2023, seulement 21,2% ont toujours résidé en Espagne, tandis que les 78,8% restants avaient déjà résidé à l’étranger.