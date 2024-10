Immigration marocaine en Espagne : une augmentation significative des résidents et des naturalisations

Le nombre de Marocains vivant en Espagne continue d’augmenter de manière significative. Actuellement, plus de 1,2 million de Marocains résident sur le territoire espagnol, selon les dernières données, sans compter ceux en situation irrégulière. Cette augmentation est marquée par deux faits majeurs : l’arrivée de nouveaux résidents et l’augmentation des naturalisations.

Entre 2021 et 2023, 212 643 Marocains ont rejoint l’Espagne, ce qui représente une croissance de 20,7 % en seulement deux ans. Parallèlement, depuis 2018, ce sont 229 664 Marocains qui ont obtenu la nationalité espagnole, témoignant d’une politique d’immigration favorable sous le gouvernement de Pedro Sánchez.

Ce flux migratoire interroge : pourquoi l’Espagne attire-t-elle autant de Marocains, et quelles sont les raisons derrière ces arrivées massives ? Si l’Espagne n’est pas en situation de crise économique ni démographique, certains observateurs estiment que les raisons pourraient être plus politiques que pratiques. Les relations diplomatiques entre l’Espagne et le Maroc jouent certainement un rôle crucial dans cette dynamique, même si certaines voix de l’opposition parlementaire espagnole s’élèvent pour questionner la gestion de l’immigration marocaine par le gouvernement Sánchez.

Alors que l’Espagne continue d’accueillir des Marocains en grand nombre, la question de l’intégration et des enjeux économiques et politiques liés à cette immigration demeure au cœur des débats publics en Espagne.