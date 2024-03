Le secteur espagnol des transports veut faire venir 26 000 chauffeurs du Maroc

L’Espagne, comme d’autres pays d’Europe, ont aujourd’hui grandement besoin de main d’œuvre dans le secteur du transport routier. A Madrid, on estime les besoins actuels du secteur à 26 000 professionnels de la conduite.

Le gourment espagnol pense en faire venir en dehors de l’Union européenne et notamment du Maroc dont un transporteur sur dix en est originaire. D’ailleurs, et afin de faciliter l’intégration rapide des chauffeurs marocains, le gouvernement espagnol validera les permis de conduire de ce pays pour faciliter l’entrée de plus de conducteurs de bus et de camions. L’Espagne a considéré que les exigences du Maroc en matière de permis de conduire sont similaires aux siennes et que la validation des permis marocains se fera donc automatiquement.

Les chauffeurs d’autres pays comme ceux en provenance de l’Argentine, la Colombie, le Chili, le Brésil, la Turquie ou le Costa Rica sont dans l’obligation de se soumettre à des examens préalables, en raison en raison des différences en matière de mesures de sécurité et de conduite.