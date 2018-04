Maroc : Hammouchi, patron de la police, prend soin des enfants de ses troupes

Abdellatif Hammouchi, le patron de la police marocaine, casse sa tirelire pour régaler les enfants de ses hommes. Le patron du pôle DGSN-DGST anticipe les choses en lançant deux marchés pour les colonies de vacances de l’été prochain qui sont organisées par la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de la Sûreté nationale.

Rien que pour habiller enfants et encadrant, la DGSN déboursera plus d’un million de dirhams. Quant à la restauration, et selon les prévisions de la Sûreté nationale, elle devra coûter 1.7 millions de dirhams.