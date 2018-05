Maroc: la justice rouvre l’instruction contre Ilyas El Omari

Ilyas El Omari est toujours concerné par une procédure judiciaire en relation avec les accusations qui ont été portées contre lui par deux avocats qui le montrent du doigt pour « complot contre le Roi ».

Selon nos sources, le Parquet de Casablanca avait décidé de classer l’affaire, mais celui de Rabat a été d’un avis contraire.

« Des instructions ont été données à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) d’interroger à nouveau le secrétaire général du PAM », affirment ces sources.

De ce fait, Ilyas El Omari devra être convoqué dans les jours à venir pour être interrogé.

Deux avocats du barreau de Rabat, Me Ziane et Me Charia, avaient accusé le SG du PAM de comploter « contre la Monarchie », et ce en relation avec les protestations qui secouent la région du Rif depuis plus de dix-huit mois.