Maroc: les administrations publiques sommées de récupérer les eaux pluviales

Des directives gouvernementales ont été données aux administrations et services publics pour mettre en place des systèmes de récupération des eaux pluviales, apprend Maghreb-Intelligence de sources informées.

Administrations et services publics devront se doter de tels systèmes leur permettant de récupérer les eaux pluviales pour couvrir une partie de leurs besoins (irrigation des espaces verts, besoins des industries…) et éviter que ces eaux providentielles se perdent au moment où le pays passe par une période de sécheresse et de stress hydrique inédite.

Si certains services publics recourent déjà à la récupération de ces eaux, la chose n’est pas évidente pour la plupart aussi bien en ce qui concerne les technologies nécessaires que les moyens financiers.

Dans ce sens, le gouvernement a promis d’apporter sa contribution sur le volet technique en mobilisant des experts en la matière à travers les départements ministériels concernés, mais aussi à travers un appui financier au cas par cas.

Pour l’usage des énergies renouvelables, rappelons que plusieurs ministères, services publics et institutions ont déjà sauté le pas comme le ministère de l’Intérieur et le Parlement qui tirent déjà une grande partie de leur consommation en électricité de panneaux voltaïques installés au-dessus de leurs sièges.