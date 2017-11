Mohammed VI plus tôt que prévu en Indonésie pour une visite d’Etat

Après sa visite dans les pays du Golfe et sa prochaine participation au sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne prévu les 29 et 30 novembre prochain à Abidjan, Mohammed VI devrait se rendre en Indonésie pour participer le 9 décembre au Forum de la démocratie à Bali (Bali forum democracy).

Selon nos sources, le souverain alaouite pourrait se rendre à Jakarta, la capitale indonésienne, bien avant cette date pour une visite d’Etat dans le pays le plus peuplé du monde musulman et ses quelque 265 millions d’habitants. L’Indonésie connaît actuellement des taux de croissance dynamiques. En 2016, la croissance a été estimée à 5 %, alors que le taux de chômage est parmi les plus bas de la région, aux alentours de 5,9% de la population active.

Les deux capitales s’activent actuellement pour la réussite de cette visite, la première d’un monarque marocain au pays de Sukarno.