Candidature marocaine pour le mondial 2026 : le grand oral de Moulay Hafid Elalamy

Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie et du commerce et président du comité de ma candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026, sera très attendu jeudi 8 février lors du conseil du gouvernement. Selon des sources de la Primature, MHE devra faire un exposé complet sur la candidature du Maroc devant ses collègues du gouvernement. « On va étudier les chances, mais aussi les lacunes de la candidature de notre pays et la manière d’y remédier dans les meilleurs délais », affirme une source gouvernementale. Pour 2026, le Maroc est en concurrence avec la candidature commune de trois pays, à savoir les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.