Diplomatie religieuse: le Maroc offre une mosquée à la ville mauritanienne de Chinguitti

Le Maroc va construire, à ses frais, via le ministère des Habous et des Affaires islamiques, une mosquée et ses dépendances à l’université de Chinguitti en Mauritanie. Selon des documents consultés par Maghreb Intelligence, un appel d’offres dans ce sens a été lancé par le département d’Ahmed Taoufiq et les travaux de construction, en un seul lot, sont estimé à un peu plus que 18 millions de dirhams (plus de 674 millions ouguiyas ou encore plus de 2 millions de dollars US). L’ouverture des plis pour ce marché est prévue le 3 juin prochain.

Le Maroc a déjà construit ou est en train de finaliser la construction de plusieurs mosquées dans des pays africains alliés. Et ces lieux de culte portent généralement le nom du roi Mohammed VI. Il intervient aussi, via des conventions dans la formation des théologiens africains à travers l’Institut Mohammed VI de formation des Oulémas africains.

L’université de Chinguitti, cette ville qui donnait son nom à l’actuelle Mauritanie, est liée par un partenariat avec l’Université Al Qaraouyine, l’une des plus vieilles au monde.