Elections présidentielles de 2019 : la candidature de Rebrab, le scénario qui fait peur à Alger 

Le compte à rebours a commencé pour les élections présidentielles de 2019 en Algérie. Mais un scénario fait peur à Alger. Il s’agit de l’éventuelle candidature d’Issad Rebrab, l’homme le plus riche en Algérie et dans tout le Maghreb. Le patron du groupe Cevital, avec une fortune de près de 4 milliards de dollars, est le seul poids lourd qui risque de semer le trouble dans les calculs du clan d’Abdelaziz Bouteflika.

Le milliardaire est en conflit ouvert depuis 2015 avec de nombreux acteurs influents du clan présidentiel. Sa guerre froide avec les frères Kouninef, une richissime famille qui veut se tailler une place dans le marché agroalimentaire dominé par Cevital a énormément déstabilisé l’homme d’affaires très populaire en Kabylie et dans plusieurs régions en Algérie. En 2016, Rebrab prend une dimension politique lorsqu’il s’oppose à l’Etat algérien qui avait annulé son projet de rachat du groupe El-Khabar, un fleuron médiatique qui se veut porte-voix de l’opposition anti-Bouteflika.

Touché mais pas coulé. Rebrab depuis l’affaire El-Khabar KBC, la chaîne de télévision privée qu’il voulait transformer en une grande concurrente d’Ennahar TV, chapelle politique du régime de Bouteflika, est devenu un acteur politique contre son propre grès. L’homme ne veut, pourtant, que protéger son empire CEVITAL bâti depuis les années 90. Mais les autorités algériennes sont déterminées à en finir avec son monopole et encouragent les Kouninef à lancer leur propre raffinerie d’huile pour enlever les parts de marchés à Cevital.

Conscient des dangers qu’un tel projet représente pour son groupe, Rebrab politise volontiers son affaire et crie son opposition au régime partout dans le monde. Le palais d’El-Mouradia a tenté de le menacer directement. En mai 2016, l’ancien patron du FLN, Amar Saadani, menace directement Rebrab : « si tu fais de la politique, tu perds ta fortune ! », lui a-t-il dit.

Rebrab se calme un tant soit peu mais accuse toujours des membres de l’entourage du Président Bouteflika de comploter contre ses entreprises. Ami du général Toufik, l’ancien patron du DRS, du général Nezzar, l’ancien artisan de l’arrêt du processus électoral de 1991, ou du général Touati, éminence grise des généraux algériens, Rebrab connait très bien la politique algérienne. Pour riposter aux attaques du régime, il met en place un plan qui menace de faire sortir des milliers de personnes à Tizi-Ouzou et Béjaïa où il est le premier employeur.

Aujourd’hui, plusieurs de ses proches lui conseillent officiellement de retirer les formulaires de candidature à l’élection présidentielle de 2019 pour exercer définitivement un intense pressing sur le régime algérien dans le but de le contraindre de suspendre sa machine offensive contre l’empire Cevital. Une candidature de Rebrab risque de créer une situation politique inédite en Algérie : un industriel populaire qui défie le régime. La popularité de l’homme d’affaires est une arme politique redoutable. Le Palais d’El-Mouradia en est conscient. C’est pour cette raison que la pression a baissé d’un cran autour des diverses entreprises de la famille Rebrab.

Ce dernier n’a pas encore dit son dernier mot aux amis, fidèles et collaborateurs qui le prient de s’engager dans les présidentielles de 2019. Retors et intelligent, il préfère faire peur que se bagarrer. « Il veut juste qu’on le laisse travailler, mais s’il est obligé de recourir à la politique et la rue pour se défendre, il le fera », nous avertit en dernier lieu une source très proche du milliardaire algérien. Le message a été bel et bien reçu à El-Mouradia. Et sa réponse se fera connaître dans les jours à venir.