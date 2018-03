Exclusif. Comment l’armée de terre marocaine fait face à la supériorité algérienne en armement

C’est un document bien détaillé et bien renseignée que vient d’être publié par le Groupe d’études en sécurité internationale affilié à l’université espagnole de Grenade sur les capacités de l’armée de terre marocaine. L’auteur du rapport, le professeur de Sciènes Politiques à l’université de Barcelone, Josep Baqués, a été très clair dans son analyse. L’armée de terre marocaine aurait pour principal objectif de contrer le danger algérien qui pourrait provenir des frontières orientales et du Sahara. Le dispositif de l’armée marocaine que e soit au niveau de l’armement adopté ou de la disposition des troupes ne serait pas tourné vers l’Espagne ou les villes de Ceuta et Melilla.

Selon ce rapport, les stratèges de l’armée marocaine ont bâti une solide ligne de défense qui vise à sécuriser une ligne de front « imaginaire » allant de la ville d’Oujda jusqu’à la frontière mauritanienne. D’ailleurs, les principales bases militaires marocaines se trouvent le long de la frontière avec de solides bases d’appui à l’intérieur du pays. En effet, la puissance de feu marocaine se concentre dans les villes proches de la frontière algérienne comme Berkane, Ahfir, Taourirt, Guercif, Missour, Outat El Haj, Errachidia, Tan Tan et Sidi Ifni. Le royaume du Maroc dispose également d’importantes bases d’artillerie et de blindés à Taza, Fès, Meknès, Hajeb et Khénifra.

D’après le rapport espagnol, ce déploiement profite d’un avantage naturel avec la cordelière de l’Atlas qui met théoriquement les principales villes du royaume hors de portée de l’armée algérienne. Il en est de même des zones qui abritent les noyaux de l’industrie militaire marocaine comme les usines d’armes légères à Fès, l’assemblage des véhicules tout terrain à Casablanca, les ateliers de réparations de véhicules blindés à Meknès et les ateliers d’entretien aéronautiques à Meknès.

Le Groupe d’études en sécurité internationale rapport aussi que la puissance de feu de l’armée de terre chérifienne a été décuplée lors des dernières années, notamment à travers l’acquisition de centaines de chars de type Abrams M1A1 dotés d’un capteur infrarouge à balayage avant et aptes pour des manœuvres et des combats et en milieu urbain. Les achats de150 chars VT-1A Chinois équivalents du T90 russe et de systèmes d’artillerie chinois MRLS AR-2 d’une portée de 130 kilomètres et de MRLS WS2D d’une portée de 400 kilomètres ont augmenté considérablement augmenté la puissance de feu marocaine.

Si le rapport espagnol cherche à se rassurer par rapport au déploiement militaire marocain, cela ne l’empêche pas d’encenser l’effort de modernisation accompli dernièrement par l’armée royale et de louer la mise en place d’un dispositif tournée plus vers la défense du territoire que vers d’autres objectifs.