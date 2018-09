Exclusif: Le Maroc consolide sa principale base navale de Ksar Sghir

Le Maroc continue de renforcer les infrastructures de sa base navale de Kasar Sghir située au Nord du royaume et entrée en service au printemps de l’année 2017. Parmi les dernières installations qui ont été commandées récemment par l’Etat-Major des Forces armées royales, figurent une grue de 70 tonnes et une nacelle articulée. Le budget mobilisé pour ces deux acquisitions est de l’ordre, respectivement, de 7 millions et 1.5 million de dirhams.

La base navale de Ksar Sghir, la cinquième du genre au Maroc, est le port d’attache de la frégate multifonctions (FREMM) Mohammed VI et des trois frégates Sigma de la Marine Royale. Elle constitue un maillon essentiel du dispositif de contrôle de la navigation dans le détroit de Gibraltar. Elle devrait également abriter des sou-marins dont le royaume chérifien désire se doter très prochainement.