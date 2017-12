En plus de l’appel à la vigilance lancé par l’ambassade américaine à Rabat à l’attention des citoyens US, de forts dispositifs de sécurité ont été déployés autour des représentations diplomatiques des Etats-Unis dans le royaume.

C’est surtout le cas du consulat général situé dans le quartier d’affaires Moulay Youssef à Casablanca. Plusieurs véhicules de police et bon nombre de policiers en uniforme et en civil étaient déployés ce jeudi près et autour de ce consulat comme l’a constaté un journaliste de Maghreb Intelligence.