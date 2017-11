Quand Ilyas Omari se prend pour le « Sultan du football »

Alors que les Marocains étaient sur un petit nuage après la qualification de leur équipe nationale au Mondial de Russie, une « erreur de casting », et pas des moindres, est venue susciter beaucoup de spéculations sur le retour en force d’Ilyas Omari.

Et il ne s’agit pas de quelque fait anodin. Tenez-vous bien! Lors de son séjour à Abidjan pour suivre le match décisif contre les Eléphants, le SG du PAM a eu droit à un traitement royal. Il a pris place dans la tribune officielle et, après le match, il a eu un accès privilégié aux joueurs dans leur hôtel. Plus surprenant encore: Ilyas Omari est rentré d’Abidjan dans l’avion spécialement affrété pour les Lions et la même dérogation a été faite pour ses amis, dont au moins trois députés du PAM.

Cerise sur le gâteau, une fois que l’avion de la RAM ramenant une équipe nationale triomphante à Rabat a touché le sol, le premier à en débarquer est le même Ilyas El Omari, agitant un maillot de l’Equipe nationale portant les signatures des joueurs.

Mohamed Mhidia, wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, qui était là en responsable officiel pour recevoir la délégation non moins officielle des Lions, a salué le SG du PAM avec un baiser sur la tête, traitement qui n’est même réservé au roi.

Et maintenant, venons-en aux questions qui taraudent les salons r’bati et casablancais. Qui a permis à Ilyas Omari le luxe de voyager dans le même avion que la sélection nationale? Abdelhamid Addou, PDG de la RAM ? Non, il ne peut pas prendre une telle décision, puisque l’avion a été affrété par la FRMF.

Pourquoi les autres chefs de partis (et leur nombre dépasse les 34) n’ont pas droit à un tel traitement ? Pourquoi lui seulement et pas ses 11 autres homologues présidents d’autant de régions ? Quelle relation Omari a-t-il avec le sport, si on excepte une présidence d’honneur éphémère du Chabab Rif ?

La seule réponse est que l’homme tente un retour en force après avoir tout foiré: le challenge perdu face aux islamistes lors des élections législatives du 7 octobre, une démission qui n’en était pas une en fin de compte, un parti aux rangs disloqué et un groupe de presse qui a pris l’eau de toutes parts et tué pratiquement dans l’œuf.

Aujourd’hui, plusieurs observateurs aimeraient avoir une réponse qui mettrait fin à leurs questionnements: qui fait courir Omari, pour qui et quelle fin ? Et surtout, pourquoi on le relâche dans l’arène ?