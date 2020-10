Maroc. Le Prince héritier Moulay El Hassan inscrit à l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P)

Depuis qu’il a obtenu son baccalauréat, lors de la session de juin dernier, chacun y est allé de sa propre supputation concernant le cursus universitaire qu’allait choisir Moulay El Hassan, Prince héritier du Trône Marocain. La faculté de droit de Rabat pour commencer, comme l’ont fait son père, le roi Mohammed VI, et son oncle le Prince Moulay Rachid, avançaient certains. L’école de l’armée de l’air de Marrakech, répondaient d’autres. Une université française, renchérissait-on dans les salons de Casablanca et de Rabat. Il n’en sera finalement rien.

Pour Moulay El Hassan, le roi Mohammed VI a donné son accord pour une université marocaine, afin que son fils et héritier accomplisse son cursus au sein du pays où il est appelé à régner. Selon des sources bien informées, Moulay El Hassan a jeté son dévolu sur l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), sise dans la ville de Benguerir, près de Marrakech, et plus précisément dans la faculté de gouvernance.

Installée au cœur de la ville verte construite par l’Office chérifien des phosphates (OCP), l’UM6P a ouvert ses portes en janvier 2017.Elle ambitionne de devenir un pôle d’excellence, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde.